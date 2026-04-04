Пять человек пострадали за сутки из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Два человека находятся в тяжелом состоянии после атаки дронов на Белгородскую область. Также есть еще несколько пострадавших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе были зафиксированы атаки 33 украинских беспилотников. 25 из дронов подавлены и сбиты. В поселке Октябрьский БПЛА ударил по автомобилю, пострадал мужчина. Он проходит лечение амбулаторно.

Борисовский округ был атакован пятью дронами, четыре из которых сбиты. Над Валуйским округом сбиты и подавлены 10 беспилотников. В селе Казинка при отражении атаки ранен боец «Орлана». Пострадавший находится в стационаре Валуйской ЦРБ.

По одному БПЛА сбито над Волоконовским, Прохоровским, Ровеньским и Корочанским округами. Над Красногвардейским округом сбиты четыре дрона, над Новооскольским округом — девять.

Также ВСУ выпустили 20 боеприпасов в ходе пяти обстрелов по Грайворонском округу и ударили 31 беспилотником, 11 из которых сбиты. По Краснояружскому округу было выпущено восемь боеприпасов в ходе одного обстрелы, произведены атаки 20 беспилотников, три из которых подавлены и сбиты.

Шебекинский округ был атакован 29 беспилотниками, 24 из которых сбиты и подавлены. В селе Максимовка от удара FPV-дрона по автомобилю ранены мужчина и женщина. Они госпитализированы, находятся в тяжелом состоянии. В городе Шебекино вследствие детонации FPV-дрона на территории предприятия ранен мужчина, он продолжает лечение амбулаторно.

Также накануне в больницу обратился мужчина, который получил баротравму при атаке дрона в хуторе Бабенков 31 марта. Ему оказали необходимую помощь.

Ранее в Белгородской области 12 человек пострадали при ударах ВСУ. Трое из них — бойцы отряда «Орлан».

