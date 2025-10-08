сегодня в 20:36

Питбайк из Сергиева Посада отправился на Суджанское направление в помощь бойцам СВО

Глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова лично передала технику родителям сергиевопосадского бойца с позывным «Кроха». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На передовой без мобильного транспорта очень тяжело. Очередной маневренный питбайк отправился в помощь бойцам за ленточку. Помощь адресная — глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова лично передала технику родителям сергиевопосадского бойца с позывным «Кроха».

«Боец с 2022 года защищает Родину в зоне проведения специальной военной операции, питбайк необходим для оперативного выполнения задач на фронте и оказания помощи раненым. С доставкой на передовую поможем», — отметила Оксана Ероханова.

В сборе очередного гуманитарного груза принимали участие предприниматели, волонтеры и неравнодушные жители. Питбайк и остальное необходимое для бойцов снаряжение отправилось на Суджанское направление.

Центр поддержки участников СВО и членов их семей на регулярной основе принимает обращения. Сюда могут обратиться семьи участников СВО, а также сами военнослужащие для составления заявки на гуманитарную помощь.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.