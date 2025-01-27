Песков: сложно подсчитать ущерб, пока не освобождена Курская область

Российские военнослужащие продолжают вытеснять украинские формирования с территории Курской области, но пока не произойдет полное освобождение региона, сложно назвать точную сумму нанесенного ущерба, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

«Очевидно, что пока не завершено освобождение полное наших территорий, конечно же, вряд ли представляется возможным дать достоверные цифры, подсчитать достоверные цифры, это очевидно», — объяснил Песков, почему в настоящее время невозможно назвать точную сумму ущерба.

Ранее исполняющий обязанности министра восстановления и развития приграничья Алексей Карнаушко заявил, что ущерб, нанесенный Вооруженными силами Украины Курской области, составляет порядка 750 млрд рублей.

Позднее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отругал Карнаушко за его заявление, так как на самом деле пока нельзя точно понять, какой ущерб нанесен российскому региону.