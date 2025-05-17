Песков: Россия передаст Украине перечень условий для прекращения огня
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона передаст Киеву перечень условий для прекращения огня, сообщает ТАСС.
«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва продолжает работу в данном направлении. Переговоры должны проходить в закрытом режиме, поэтому Кремль не планирует анонсировать содержимое документа.
Накануне Россия и Украина провели прямые переговоры в Стамбуле. Они длились меньше двух часов. По словам главы российской делегации и помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем.