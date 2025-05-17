Песков: Россия передаст Украине перечень условий для прекращения огня

сегодня в 13:41

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона передаст Киеву перечень условий для прекращения огня, сообщает ТАСС .

«Действительно, договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва продолжает работу в данном направлении. Переговоры должны проходить в закрытом режиме, поэтому Кремль не планирует анонсировать содержимое документа.

Накануне Россия и Украина провели прямые переговоры в Стамбуле. Они длились меньше двух часов. По словам главы российской делегации и помощника президента РФ Владимира Мединского, стороны договорились подробно представить свое видение возможного прекращения огня в будущем.