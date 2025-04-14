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Песков раскрыл, покажут ли баллистическую ракету «Орешник» на параде победы

У пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, покажут ли баллистическую ракету «Орешник» во время парада победы. Об этом сообщает РИА Новости .

Представитель Кремля порекомендовал обратиться в министерство обороны. Задавать такие вопросы нужно им, отметил Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в середине марта говорил, что Москва согласилась передать Минску российский комплекс «Орешник». В ближайшее время армия страны получит боеприпасы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые установленные в Польше противоракеты не смогут сбить ракету «Орешник».