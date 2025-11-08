Первый в РФ мунотдел Госфонда «Защитники Отечества» появился в Подмосковье

Первый в РФ муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества» заработал в Реутове в Подмосковье на базе МФЦ. Он будет принимать ветеранов СВО из соседних Люберец, Балашихи и Королева.

Такие отделы позволят улучшить доступность и качество персонального сопровождения ветеранов СВО, а также членов их семей. Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала, что социальных координаторов стараются приблизить к солдатам ВС России и их близким. Руководители подобных отделов получат возможность напрямую работать с главами муниципалитетов и быстро решать вопросы, касающиеся поддержки ветеранов и членов семей героев спецоперации.

Инициативу формирования отделов в крупных муниципалитетах поддержал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко во время заседания Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» 20 октября. Пилотными регионами стали Подмосковье, Донецкая и Луганская народные республики.

Московская область — один из наиболее крупных регионов РФ по количеству ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении фонда. Непростая логистика не всегда дает возможность быстро получать помощь.

Кто будет работать в отделе

Фото - © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В отделе будут работать сотрудники военных комиссариатов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы, Социального фонда РФ. Благодаря этому, ветераны смогут быстро решать вопросы без необходимости посещать разные организации.

Еще в отделе будут находиться сотрудники проекта «Своя сила». Там психологическую помощь предоставляют в формате «равный-равному», то есть, ветераны, которые уже сами смогли восстановиться.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева рассказала, что в регионе работают 223 офиса МФЦ. Там ветераны спецоперации и члены их семей могут получить помощь по разным вопросам.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева соответствующая возможность появилась с сентября. Чтобы поддерживать военнослужащих, собираются запустить прием в МФЦ по услугам Военно-социального центра Минобороны РФ, добавила Болатаева.

Как ветераны СВО оценивают удобство обращения в отделы фонда «Защитники Отечества»

Фото - © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Ветераны спецоперации оценили удобство обращения в отделы фонда «Защитники Отчества» рядом с домом. Солдат ВС РФ, служивший в зоне СВО, Юрий Жемеров рассказал, что работа организована на высшем уровне. Он поблагодарил за это фонд.

Жемеров добавил, что с ним на связи постоянно находится социальный координатор. Он готов оказать помощь в любое время. Ветеран встал в очередь на адаптацию жилья и проходит реабилитацию. Еще фонд предоставил помощь с получением машины с ручным управлением. Также в подъезде многоэтажки для солдата сделали особый подъемник. В планах у бойца — реабилитация.

Ветераны СВО с тяжелыми травмами получили машины

Фото - © Пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Во время открытия муниципального отдела Цивилева передала ключи от авто с ручным управлением ветеранам спецоперации с тяжелыми травмами. При поддержке президента РФ Владимира Путина фонд предоставил более 400 подобных автомобилей. До конца 2025 года собираются довести отметку до 500.

Еще в отделе состоялась встреча руководства фонда «Защитники Отечества» с ветеранами спецоперации и членами их семей. Цивилева рассказала подробнее о ряде инициатив фонда. Еще она выслушала предложения от бойцов СВО, которые планируют учесть при дальнейшей работе.

Госфонд «Защитники Отечества» создали по указу президента РФ Путина. Главной его целью является персональное сопровождение ветеранов спецоперации и членов их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по поручению президента РФ вручил государственные награды добровольцам подразделения Боевого армейского резерва страны (БАРС). В регионе дислоцируются легендарные воинские части.

«С 2022 года на передовой очень достойно и мужественно обеспечивают безопасность нашей страны полки Московской области», — отметил Воробьев.

