Пентагон раскрыл планы выделения военной помощи ВСУ до 2027 года

Контактная группа по поддержке Украины на запланированной встрече 9 января утвердит потребности Вооруженных сил Украины до 2027 года, сообщает РИА Новости .

«Лидеры этих коалиций должны будут утвердить дорожные карты. В них будут сформулированы потребности и цели Украины в области ВС, бронетехники, артиллерии, разминирования, беспилотников… до 2027 года», — сообщили в Пентагоне.

В Вашингтоне рассчитывают, что эти дорожные карты позволят спланировать поддержку Киева со стороны его доноров.

Ранее американский президент Джо Байден объявил об отправке Украине около 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление выложено на официальном сайте Белого дома. 2,5 млрд долларов Украина получит в качестве помощи для сферы безопасности.