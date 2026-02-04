Пенсионеры из Наро-Фоминска организовали помощь фронту и госпиталям

Пенсионеры из Наро-Фоминска под руководством Петра Кошкоша с начала СВО оказывают помощь российским военнослужащим, отправляя на фронт маскировочные сети и гигиенические наборы, а также навещая бойцов в госпитале, сообщает местное отделение партии «Единая Россия».

Петр Кошкош, руководитель отделения союза пенсионеров и старейшина местного отделения партии «Единая Россия», с 2015 года возглавляет команду серебряных добровольцев в Наро-Фоминске. С первых дней СВО пенсионеры объединились, чтобы оказывать постоянную поддержку участникам боевых действий.

Добровольцы изготавливают антидроновые и маскировочные сети, а также собирают универсальные гигиенические наборы, которые называют «сухим душем». По словам Петра Кошкоша, на передовую уже отправлено около шести тысяч таких комплектов. Он отметил, что главная мотивация для пенсионеров — внести вклад в общую победу.

«Наш девиз: хватит просить, ждать, пока дадут — нужно больше давать и делать добрые дела самим, конечно же, по возможности. А мотивация у нашего народа одна на всех — все для Победы», — рассказал Петр Кошкош.

Кроме отправки помощи на фронт, с 2023 года команда добровольцев ежемесячно навещает бойцов в госпитале, чтобы поддержать их вниманием и заботой. Петр Кошкош подчеркнул, что пожилые люди всегда стараются быть полезными обществу и особенно сейчас стремятся улучшить быт и безопасность военнослужащих.

В Подмосковье серебряные волонтеры оказывают помощь с первых дней СВО. Например, в Долгопрудном действует движение «Сети для СВОих», где активисты изготавливают маскировочные сети для фронта.

Партия «Единая Россия» продолжает сбор помощи для военных и их семей во всех городских округах региона. Желающие присоединиться могут найти адреса и контакты общественных приемных на сайте областного отделения партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.