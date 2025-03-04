Партию окопных свечей отправили в зону СВО из Каширы

С самого начала специальной военной операции неравнодушные жители городского округа Кашира оказывают посильную, но очень востребованную помощь бойцам на передовой. На днях из Каширы в зону специальной военной операции уехала очередная партия окопных свечей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная партия окопных свечей была изготовлена жителями поселка Маслово городского округа Кашира и передана через территориальный отдел Топкановский в центр помощи Каширского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» для доставки нашим бойцам в зону СВО.

Вещь эта очень простая, но в военно-полевых условиях по-настоящему бесценная. Тем более для изготовления требуется всего три компонента — емкость в виде металлической банки, парафин и гофрокартон для фитиля.

Данный акт гуманитарной помощи является ярким примером сплоченности российского общества в поддержку военнослужащих, выполняющих свой долг на передовой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.