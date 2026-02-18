Партию гуманитарного груза отправили волонтеры Дзержинского

17 февраля в преддверии Дня защитника Отечества волонтеры общественного движения «Ангелы Победы» города Дзержинского городского округа Люберцы отправили в зону проведения СВО очередную партию гуманитарного груза. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Во вторник, 17 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества волонтеры общественного движения «Ангелы Победы» города Дзержинского городского округа Люберцы отправили в зону проведения СВО очередную партию гуманитарного груза.

В коробках — маскировочные сети, маскостюмы, теплые вещи, медицинские препараты, окопные свечи, продукты питания, письма и открытки бойцам.

«Мы очень торопились собрать очередной груз нашим бойцам к 23 февраля. Рады, что у нас получилось это сделать», — отметила основатель и руководитель волонтерского движения «Ангелы Победы» Оксана Павлова.

Собирать гуманитарную помощь волонтерам помогают неравнодушные жители города.

«У наших ребят нет перебоев с продуктами питания. Но иногда им хочется просто попить чай со сладостями. Такие посылки с печеньем и конфетами мы тоже собираем», — добавила Оксана Павлова.

«Ангелы Победы» сами плетут сети, делают маскостюмы и готовят окопные свечи. Один из маскировочных костюмов был сплетен детскими руками.

«Наши первоклассники под руководством педагога Елены Ивановой в течение месяца во время учебных переменок мастерили маскировочный костюм, который тоже отправился на передовую», — сказала Оксана Павлова.

Также юные лицеисты и воспитанники детского сада «Радуга» подготовили для бойцов трогательные письма поддержки и поздравительные открытки, к которым прикрепили шоколадки и разные сладости.

«Низкий поклон всем участникам данной акции за искреннее желание помочь. Благодарим жителей, волонтеров, дошкольников и школьников, их родителей и педагогов лицея № 3. И пусть окопные свечи для наших бойцов станут источником света, а детские письма согреют их сердца, напомнят, что мы ими гордимся, поддерживаем и очень ждем! Ведь вместе мы — сила!» — подытожила Оксана Павлова.

Волонтерское движение «Ангелы Победы» было создано в апреле 2025 года. За это время оно объединило уже более 120 неравнодушных человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.