Память о герое СВО увековечена на стенах школы села Большое Алексеевское

В событии приняли участие глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, родные защитника, Герой России Людмила Болилая, руководители Ассоциаций ветеранов СВО Московской области, республики Бурятия, педагоги и учащиеся школы.

«Мы открываем мемориальную доску в честь земляка Юрия Владимировича Сутормина. В 2022 году ушел на фронт защищать интересы Родины, но, к сожалению, не вернулся. От всего ступинского сообщества и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким героя. Понимаем, что ничем не сможем заменить вам вашего сына, но всегда готовы оказать поддержку. Память о героях и их подвигах живет вечно, мы будем чтить наших защитников. И эта мемориальная доска — свидетельство нашей памяти», — сказал руководитель муниципалитета.

К словам поддержки присоединились ступинский военный комиссар Юрий Быль и председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Бурятия Михаил Босхолов. Бывший классный руководитель погибшего воина Сергей Ефимов прочила стих авторского сочинения, посвященный Юрию.

Сохранять память о героях, не вернувшихся с фронта, — наш общий священный долг. В округе установлены стела и мемориальные доски, открываются парты Героев, проводятся уроки мужества, выпускается альманах «Воинская доблесть», посвященный подвигам участников СВО.

Юрий Сутормин был призван на военную службу в октябре 2022 года из Ступинского военного комиссариата и погиб в августе 2024 года, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации. За самоотверженность и отвагу, проявленные в ходе СВО, посмертно награжден «Орденом Мужества». Герой также отмечен медалями «Жукова», министерства обороны «Участник СВО» и общественной медалью «Ветеран боевых действий». 24 ноября герою бы исполнился 31 год.

Сегодня свыше 800 жителей округа участвуют в спецоперации, проявляя героизм и отвагу. С начала СВО муниципалитет активно поддерживает участников СВО и их семьи. С начала года вместе с волонтерским штабом ступинцы отправили более 16 тонн гуманитарного груза.

Напоминаем, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместно с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.