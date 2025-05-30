Военкор Коц: ответ на главный вопрос СВО еще не найден

Анализируя данные Bloomberg, военный корреспондент Александр Коц отметил, что российская армия демонстрирует поразительную скорость адаптации к условиям боевых действий на Украине, вызывая удивление у западных военных экспертов, сообщает «Царьград» .

Однако, по мнению военкора, российским военнослужащим все еще есть куда стремиться. В частности, пока не найдено эффективное решение для оперативного уничтожения всех беспилотных летательных аппаратов противника.

«Ответ на главный вопрос СВО — где та кнопка, которая разом обрушит на землю все вражеские дроны — еще не найден», — подчеркнул Коц.

Стоит отметить, что в последние дни наблюдается снижение интенсивности использования БПЛА со стороны ВСУ для атак на российские территории. Предыдущие периоды подобного затишья, как правило, предшествовали возобновлению атак с еще большей силой.