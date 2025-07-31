Отправку гумпомощи обсудили семьи участников СВО с главой Жуковского и депутатом

«Был рад в очередной раз со всеми увидеться и обсудить насущные вопросы. Отмечу, что поскольку мы находимся в тесном взаимодействии, большинство текущих и острых вопросов решаются в рабочем режиме. Тем не менее, считаю, что такие встречи и личное общение очень важны не только для близких наших военнослужащих, но и для нас, чтобы лучше понимать те или иные нюансы», — прокомментировал Андроник Пак.

Вопросы касались сбора и отправки гуманитарной помощи, помощи в трудоустройстве и поисках без вести пропавших, а также жилищных условий. На мероприятии помимо главы Жуковского присутствовали депутат Мособлдумы Лидия Антонова, прокурор города Илья Зайцев, начальник жуковского военно-учетного стола Сергей Никаноров, руководитель жуковского отделения Комитета семей воинов Отечества Наталия Утина, заместители главы и местные депутаты.

В минувшие выходные жуковские волонтеры, представители фондов и организаций отправили около 4 тонн гуманитарной помощи в 7 воинских подразделений и в госпитали. Продукты питания, медикаменты, предметы личной гигиены, постельное белье, одежду, и многое другое помогли собрать и отправить фонд «Крылья Беркута», волонтеры «Жуковяза», жуковские десантники, волонтерская группа «Сова» и «Волонтеры Подмосковья», а также неравнодушные жители.

В Жуковском работают Фонд «Крылья Беркута» (телефон: +7 967 189-77-74, Комитет семей воинов Отечества (телефон: +7 929 600-02-33, Жуковское отделения фонда «Защитники Отечества» (телефон: +7 929 505-44-78) и Жуковское отделение Ассоциации ветеранов СВО (телефон: +7 916 110-09-39).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области. «Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.