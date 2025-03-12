Pais: остается несколько дней до окончания операции ВСУ в Курской области

Украинские военные оценили срок окончания операции в Курской области в несколько дней или недель. В Forbes заявили, что украинцы отступают, Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию, сообщает «Царьград» .

Испанская газета Pais пишет, что украинские военные, находящиеся в Курской области, уверены, что до завершения операции в российском приграничье осталось «от нескольких недель до нескольких дней».

Источники из ВСУ также сообщали о том, что на передовой произошли события, которые тяжело поддаются объяснению.

«О случившемся осведомлены лишь высшее командование и командиры бригад», — заявлено в статье.

Тем временем российские войска освободили от украинских подразделений еще 5 населенных пунктов в Курской области. Наступление ВС РФ в регионе продолжается.