«От нескольких недель до нескольких дней»: когда ВСУ покинут Курскую область?
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Украинские военные оценили срок окончания операции в Курской области в несколько дней или недель. В Forbes заявили, что украинцы отступают, Главком ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию, сообщает «Царьград».
Испанская газета Pais пишет, что украинские военные, находящиеся в Курской области, уверены, что до завершения операции в российском приграничье осталось «от нескольких недель до нескольких дней».
Источники из ВСУ также сообщали о том, что на передовой произошли события, которые тяжело поддаются объяснению.
«О случившемся осведомлены лишь высшее командование и командиры бригад», — заявлено в статье.
Тем временем российские войска освободили от украинских подразделений еще 5 населенных пунктов в Курской области. Наступление ВС РФ в регионе продолжается.