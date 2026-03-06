Освобожденный боец сообщил, что успеет вернуться домой ко дню рождения жены

сегодня в 16:48

Освобожденный при обмене пленными 6 марта российский военный сообщил, что успеет вернуться домой ко дню рождения супруги 12 марта, сообщает RT .

Боец рассказал, что дома его ждут родители, брат, жена и двое детей. По его словам, возвращение совпадает с семейными праздниками.

«Самое главное, что я успеваю: у меня 31-го день рождения и 12-го числа у жены моей день рождения — поздравлю, успеваю!» — поделился боец.

Он добавил, что также сможет поздравить женщин с 8 Марта.

6 марта Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «300 на 300». Накануне стороны обменялись военнопленными в формате «200 на 200».

