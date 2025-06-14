Основатель народного ополчения Запорожья погиб в бою
Балицкий сообщил о гибели бойца Олега Семова
Фото - © Официальный Telegram-канал Губернатора Запорожской области
В Запорожской области на поле боя погиб Олег Семов — один из создателей народного ополчения региона и заместитель командира добровольческого отряда «БАРС-32» батальона имени Судоплатова. О его смерти сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Олег стоял у истоков формирования ополчения, искренне любил Россию и мужественно защищал безопасность Запорожской области», — отметил глава региона.
Семов, участвовавший в обороне области с первых дней, получил смертельные ранения в ходе боевых действий. У него остались трое детей.