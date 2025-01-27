Опубликованы фото и видео с телефона убитого под Курском украинского военного

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал кадры с телефона ликвидированного в Курской области украинского военного. Он снимал видео на захваченных приграничных территориях и позировал в нацистской форме.

На коротком видео показана поездка украинских военных на автомобиле в Курской области. В кадр также попадает табличка с указателем и надписью «Суджа» — это районный центр, который захватили украинские войска.

В телефоне также были фотографии самого бойца ВСУ. На кадрах он позирует в украинской экипировке и немецкой форме времен Третьего рейха, а также показывает игрушку, к которой пририсовали нацистскую символику.

По словам Коца, боевика уничтожили в Ольговском лесу в ходе боев под Курском.