Опубликовано видео с беспилотником ВСУ в небе над Бронницами

На кадрах видно, как над городом пролетает беспилотник самолетного типа ВСУ, слышен громкий звук работы двигателя БПЛА.

В понедельник днем жители подмосковных Бронниц рассказали о серии взрывов, которые были слышны над городом. В настоящее время там работает система ПВО, которая ликвидировала беспилотник.

Кроме того, режим «Опасность атаки БПЛА» был объявлен в городском округе Жуковский. Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.