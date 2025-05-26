Опубликовано видео с беспилотником ВСУ в небе над Бронницами
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«Осторожно, новости» опубликовали видео, на котором украинский беспилотник пролетает над территорией городского округа Бронницы.
На кадрах видно, как над городом пролетает беспилотник самолетного типа ВСУ, слышен громкий звук работы двигателя БПЛА.
В понедельник днем жители подмосковных Бронниц рассказали о серии взрывов, которые были слышны над городом. В настоящее время там работает система ПВО, которая ликвидировала беспилотник.
Кроме того, режим «Опасность атаки БПЛА» был объявлен в городском округе Жуковский. Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.