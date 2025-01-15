Операция Белоусова: РФ нанесла ракетные удары по Сумской области

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Там сконцентрировались большие резервы противника, которые далее предполагалось перебросить на Курское направление, но штаб командования Курской операцией ВСУ удалось полностью уничтожить.

Ракетный удар ВС РФ нанесли по скоплению живой силы и штаба ВСУ в Сумах, уничтожены в основном украинские офицеры — майоры и полковники, до 2,5 тыс. человек. На месте выставлено оцепление.

СМИ назвали серию ударов «успешной операцией Белоусова», по фамилии министра обороны России. Исход связывают с паникой украинских войск в связи с тем, что РФ удалось прорваться в Сумскую область.

Ранее российские войска вошли в Сумщину, на западе от села Журавка. Они сразу нанесли удар по тылу противника.