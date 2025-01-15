Операция Белоусова: РФ нанесла ракетные удары по Сумской области
Фото - © РИА Новости
Российские войска нанесли серию мощных ракетных ударов по оккупированной Украиной Сумской области, сообщает «Царьград».
Там сконцентрировались большие резервы противника, которые далее предполагалось перебросить на Курское направление, но штаб командования Курской операцией ВСУ удалось полностью уничтожить.
Ракетный удар ВС РФ нанесли по скоплению живой силы и штаба ВСУ в Сумах, уничтожены в основном украинские офицеры — майоры и полковники, до 2,5 тыс. человек. На месте выставлено оцепление.
СМИ назвали серию ударов «успешной операцией Белоусова», по фамилии министра обороны России. Исход связывают с паникой украинских войск в связи с тем, что РФ удалось прорваться в Сумскую область.
Ранее российские войска вошли в Сумщину, на западе от села Журавка. Они сразу нанесли удар по тылу противника.