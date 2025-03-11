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Оператор украинского БПЛА ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен

Оператор дрона ВСУ выследил и ликвидировал своих сослуживцев, сдавшихся в плен ВС РФ, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в районе Васильевки в Запорожской области.

На видео, опубликованном агентством, показано, как дрон летит к машине, где сидят люди, затем сигнал прерывается.

Ранее в Запорожье пенсионер на авто обманул дрон ВСУ. Он заметил летящий в автомобиль беспилотник в зеркале заднего вида и смог оперативно отвести машину от удара.