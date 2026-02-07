Около трех тысяч бойцов ВСУ отрезаны в Константиновке из-за подрыва дамбы

После подрыва дамбы Молочарского водохранилища порядка 3 тысяч украинских военных оказались отрезаны в Константиновке ДНР. Сооружение находится в двух километрах от города, сообщает Mash .

Сейчас украинские военные, которые не успели покинуть освобожденную ВС РФ часть Константиновки, массово сдаются в плен из-за холодов. Кроме того, вскоре российские войска окончательно сомкнут кольцо вокруг населенного пункта.

Формирования противника уже отрезаны от северных районов. Большая часть военных ВСУ засела в административных зданиях в центре.

Недавно ВС РФ в целях уничтожения логистики противника нанесли удар по дамбе Молочарского водохранилища. Если река выйдет из русла, украинский гарнизон будет полностью отрезан от снабжения. Он не сможет провести ротацию.

