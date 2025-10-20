17 октября подвели итоги трогательного художественного фестиваля «Мой папа — Герой!», объединившего 30 округов Подмосковья. Проект, инициированный депутатом Государственной думы, сопредседателем Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергеем Колуновым, стартовал 5 мая 2025 года и стал значимым событием для семей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

«В основе фестиваля — создание детьми портретов своих отцов-героев по семейным фотографиям. Под руководством профессиональных художников и волонтеров ребята осваивали базовые техники портретной живописи, а итогом стал уникальный визуальный архив: сотни работ, каждая из которых — личная история, рассказанная языком искусства и наполненная любовью», — рассказал Сергей Колунов.

Финальная программа в Красногорске включала показ видеохроники фестиваля, приветственные обращения организаторов и открытие нового офиса Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Особое внимание уделено тому, что проект выстроен на прочной связке «семья — школа — наставник — сообщество»: мастер-классы, волонтерская поддержка, публичные выставки становятся инструментами формирования преемственности и гражданской идентичности.

«Вы своим примером показываете, каким должен быть настоящий гражданин и патриот. Вы учите нас ценить опыт, делиться знаниями и поддерживать друг друга. Это уникальная возможность детям через портреты своих отцов рассказать личные истории, наполненные любовью, уважением и гордостью. Ваши работы станут частью национальной памяти, а ваш пример вдохновляет всех нас становиться лучше, сильнее и ответственнее», — сказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Лучшие работы фестиваля будут представлены на федеральном уровне — в Государственной Думе и Совете Федерации. Таким образом, личные истории семей Подмосковья получают широкое общественное звучание, а художественный опыт детей становится частью национальной памяти. Экспозиция детских портретов продолжит свое путешествие по региону и будет доступна для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.