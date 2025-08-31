Около 14 тыс взрывоопасных предметов ликвидировали саперы МЧС под Курском за год
Примерно 14 тыс. взрывоопасных предметов ликвидировали саперы МЧС РФ в Курской области за год. Суммарно обследовали примерно 418 гектаров территории региона, сообщает пресс-служба министерства.
На территории Курской области действует режим контртеррористической операции.
В МЧС РФ порекомендовали не дотрагиваться до неизвестных предметов. Они могут представлять опасность.
Ранее 14-летний подросток подорвался на гранате в Волгограде. Ее произвели во времена Великой Отечественной войны.