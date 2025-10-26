сегодня в 08:48

Около 10 громких взрывов прозвучали в Тульской области

Около 10 громких взрывов прозвучали над Тульской областью рано утром 26 октября. По предварительной информации, в регионе работали средства противовоздушной обороны, сообщает SHOT .

Громкие звуки местные жители услышали примерно в 05:00. Вспышки от, предположительно, работы ПВО заметили в Ленинском районе и Заречье.

Местные жители отмечают, что затем обстановка стала спокойной. Визуально возгораний и серьезных последствий попыток атак БПЛА ВСУ не обнаружили.

Официальной информации нет. Однако губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале еще в 03:01 написал, что в регионе объявили опасность атаки беспилотников ВСУ. Она сохраняется до сих пор.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 26 беспилотников ВСУ над Тульской областью. Суммарно по регионам России противник пытался запустить 82 БПЛА.

