Офицер ВСУ предупредил о возможной подготовке штурма Покровска
Российские спецгруппы активизировались под Покровском
В районе Покровска замечена повышенная активность российских диверсионно-разведывательных групп, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Как сообщает украинский офицер с позывным «Алекс», в последние дни на южных подступах к городу были атакованы несколько машин с военными ВСУ.
«Вчера и сегодня наблюдаются частые столкновения с ДРГ. Противник ведет разведку и наносит точечные удары», — заявил «Алекс», находясь в атакованном легковом автомобиле.
По его словам, активизация российских спецподразделений может указывать на подготовку к более масштабным действиям, включая возможную попытку штурма Покровска.
В Покровске находятся около шести тысяч украинских военных.