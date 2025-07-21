Офицер ВСУ предупредил о возможной подготовке штурма Покровска

сегодня в 22:30

Как сообщает украинский офицер с позывным «Алекс», в последние дни на южных подступах к городу были атакованы несколько машин с военными ВСУ.

«Вчера и сегодня наблюдаются частые столкновения с ДРГ. Противник ведет разведку и наносит точечные удары», — заявил «Алекс», находясь в атакованном легковом автомобиле.

По его словам, активизация российских спецподразделений может указывать на подготовку к более масштабным действиям, включая возможную попытку штурма Покровска.

В Покровске находятся около шести тысяч украинских военных.