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Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате удара ВСУ по Рыльску

ВСУ ударили по Рыльску Курской области. В результате погибла многодетная мать, еще шестеро человек пострадали, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Украинские силы атаковали многоквартирные и частные дома. Пострадали и здания в переулке улиц Розы Люксембург и Фрунзе, в том числе неработающий хлебозавод, где были выбиты стекла.

В результате удара погибла 32-летняя женщина. У нее осталось трое несовершеннолетних детей. Хинштейн пообещал оказать семье всю необходимую помощь.

Также пострадали еще пять женщин и один мужчина. 83-летняя пенсионерка находится в тяжелом состоянии. Пострадавшими занимаются медики.

На месте происшествия работают оперативные службы. Туда же выехал глава района. Хинштейн держит ситуацию на контроле.

Рыльск был атакован украинскими беспилотниками и в ночь на 4 июня. Один из дронов упал на частный дом на Зеленой улице, вызвав возгорание.