Один человек погиб, еще один ранен при ударе ВСУ по Брянской области

В Выгоничском районе Брянской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины произошло возгорание жилого дома, приведшее к гибели мирной жительницы.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, четырнадцатилетняя девочка получила ранения и была экстренно доставлена в детскую областную больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Богомаз подчеркнул, что семье погибшей будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь, а также охарактеризовал произошедшее как «очередные зверские и бесчеловечные преступления ВСУ против мирных жителей».

На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства атаки.