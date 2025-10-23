Очередную партию гумпомощи отправили бойцам СВО из Балашихи

Очередную партию гуманитарной помощи, собранной жителями Балашихи, отправили из центра специального назначения «Витязь» для участников специальной военной операции. В передаче груза приняла участие депутат Совета депутатов городского округа Светлана Тананова, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В состав помощи вошли маскировочные сети, противодроновые шторки, окопные свечи, медицинские препараты, плащи-пончо и другие предметы первой необходимости, востребованные на передовой.

«От всей души хочу поблагодарить наших активных жителей и волонтерские организации „Добрые сердца Балашихи“, „По ZOVу сердца“, а также коллектив АО „Капитал-ПРОК“ за их бесценный вклад и неутомимую энергию. Работа по оказанию помощи нашим защитникам, которая ведется в Балашихе с самого начала спецоперации, будет обязательно продолжена», — отметила Светлана Тананова.

Системная работа по сбору и передаче гуманитарных грузов ведется в Балашихе при активной поддержке неравнодушных жителей, предприятий и волонтерских объединений. Из городского округа регулярно отправляются посылки с самым необходимым для российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.