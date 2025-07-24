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Общественники и волонтеры Подольска передали груз для бойцов СВО

В Подольске единороссы, волонтеры и юнармейцы собрали партию гуманитарного груза для участников специальной военной операции. На передовую доставят продукты питания, средства личной гигиены, одежду и медикаменты, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы никогда не оставим без поддержки тех, кто защищает нашу Родину, наш дом и наше спокойствие. Будем помогать всем, чем можем», — сказал начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Московской области Евгений Лукошников.

Ранее заместитель главы округа Ольга Шашкова совместно с благотворителем и волонтером Антоном Кузнецовым передали маме бойца специальной военной операции Светлане РЭБ «Шторм» К-10.

Также Светлана получила маскировочные сети, которые для военнослужащих регулярно плетут активисты подольских волонтерских центров.

Помочь бойцам СВО может любой желающий. Принести гумпомощь можно в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1. Номер телефона для связи: 8 (4967) 50-04-93.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

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