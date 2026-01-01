сегодня в 13:34

Обломки беспилотника упали на Ильский НПЗ в Краснодарском крае

Обломки беспилотника обнаружили на территории Ильинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), сообщает региональный Оперштаб в Telegram-канале .

Инцидент произошел в новогоднюю ночь. В результате падения обломков дрона произошел пожар. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м.

К утру пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В новогоднюю ночь более 20 мирных жителей погибли, выше 50 пострадали в результате украинских ударов по зданию кафе в Херсонской области. Возбуждено уголовное дело.

