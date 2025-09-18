Обереги и сети: что чаще всего отправляют волонтеры из Петербурга в зону СВО

В Петербурге тысячи человек стали волонтерами и вступили в фонды, организации. Они отправляют солдатам ВС РФ в зону спецоперации ангелочки-обереги и маскировочные сети, сообщает сайт MK.ru .

Заместитель руководителя в «Ленинградском добровольце» Елена Аванесян рассказала, что занимается патриотическим воспитанием детей: проводит уроки в школах и детских садах. Она рассказывает детям о волонтерах, проводит мастер-классы по созданию оберегов для солдат. Вместе с учениками создает ангелочков и отправляет в зону СВО.

Волонтер и руководитель петербургского благотворительного фонда «Спасибо маме за жизнь» Руслан Рябов сказал, что у него уже есть 60 точек плетения нужных на фронте маскировочных сетей. Этим занимаются примерно 3 тыс. волонтеров.

Маскировочные сети создаются в точках плетения. Они представляют собой мастерские с нужным оборудованием. Все работы люди выполняют бесплатно, на волонтерских началах. Там же собирают гуманитарную помощь, а участники спецоперации помогают друг другу морально.

