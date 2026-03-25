Объекты энергетики в Белгороде получили повреждения из-за атак ВСУ

сегодня в 05:43

Объекты энергетики в Белгороде получили повреждения из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры», — отметил он.

По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате атак зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла.

«Все аварийные службы находятся на местах», — отметил Гладков.

Ранее в селе Смородино Белгородской области в результате обстрела противника по соцобъекту два человека погибли, еще один ранен.

