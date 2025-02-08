Объект газонефтяной отрасли, работавший на ВПК Украины, попал под удар ВС РФ

Российские войска нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли Украины, который работал в интересах военно-промышленного комплекса страны. Помимо этого, были атакованы и другие объекты, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

ВС РФ использовали для атак оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию. Были уничтожены в том числе военные аэродромы ВСУ.

Поражение нанесено складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотников. Еще были атакованы живая сила и техника противника в 152 районах проведения СВО.

Ранее The Washington Post писало, что оборона Украины «трещит по швам». У ВСУ острая нехватка людей.