Объект газонефтяной отрасли, работавший на ВПК Украины, попал под удар ВС РФ
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по объекту газонефтяной отрасли Украины
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Российские войска нанесли поражение объекту газонефтяной отрасли Украины, который работал в интересах военно-промышленного комплекса страны. Помимо этого, были атакованы и другие объекты, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
ВС РФ использовали для атак оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию. Были уничтожены в том числе военные аэродромы ВСУ.
Поражение нанесено складам хранения и местам подготовки к запуску беспилотников. Еще были атакованы живая сила и техника противника в 152 районах проведения СВО.
Ранее The Washington Post писало, что оборона Украины «трещит по швам». У ВСУ острая нехватка людей.