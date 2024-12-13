NYT заявила о большой вероятности окончания конфликта на Украине в 2025 году

Украинский конфликт, вероятнее всего, завершится в 2025 году, причем вне зависимости от того, что Дональд Трамп победил на выборах американского президента. Тем не менее триумф Трампа «ускорит эти мирные переговоры», утверждает газета The New York Times (NYT).

В статье подчеркивается, что Трамп хочет, чтобы украинский кризис разрешился как можно скорее. Вместе с тем слова республиканца о том, что он «завершит конфликт за 24 часа» прокомментированы фразой «возможно, это было небольшим преувеличением».

Издание подчеркивает бедственность дел в украинской армии: у ВСУ пока что есть оружие, однако их войска «разбросаны».

«Разведывательные службы считают, что у нее (Украины — ред.) скоро закончатся солдаты», — отмечается в статье.