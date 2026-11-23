НПЗ под Ростовом приостановил работу после массированного удара ракетами и БПЛА

В Ростовской области Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО НЗНП) приостановил работу после массированного комбинированного удара дронов и ракет ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атака продолжалась свыше шести часов.

На территории предприятия работают экстренные службы. Они занимаются локализацией последствий ударов противника.

В ночь на 23 ноября дежурные расчеты ПВО сбили и подавили над Ростовской областью свыше 80 украинских дронов. Воздушные цели уничтожили над Каменском-Шахтинским, а также в Шолоховском, Красносулинском, Родионово-Несветайском, Верхнедонском, Мясниковском, Чертковском, Каменском и Усть-Донецком районах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.