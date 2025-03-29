Новым ударом по Белгородской области ВСУ спалили легковой автомобиль

Система противовоздушной обороны успешно сбила беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородского района, что позволило избежать материального ущерба. Однако в другом населенном пункте Белгородской области от удара ВСУ сгорел легковой автомобиль, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Борисовском районе беспилотник типа FPV повредил крышу жилого дома в селе Зозули. Более значительные разрушения зафиксированы в Волоконовском районе, где в селе Тишанка беспилотники сбросили взрывные устройства, нанеся урон частному домовладению и хозяйственным сооружениям.

Кроме того, на хуторе Екатериновка дроны атаковали стоянку предприятия, полностью уничтожив легковой автомобиль огнем и повредив окна и систему охлаждения сельскохозяйственной техники.

По словам Гладкова, ВСУ атаковали регион беспилотниками. Системой радиоэлектронной борьбы был подавлен FPV-дрон в поселке Уразово, что находится в Валуйском округе. При последующей детонации этого аппарата были нанесены повреждения воротам частного дома и гаража, а также пострадали два транспортных средства.

Похожий случай произошел в Грайворонском округе — там беспилотник взорвался возле частного домовладения в селе Смородино, в результате чего был поврежден забор.