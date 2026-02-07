Новый массированный удар добивает последние объекты энергетики на западе Украины

На западе Украины огромные проблемы с электричеством после удара
Спецоперация
Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

На западе Украины начались серьезные проблемы с энергетикой после комбинированного удара. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив.

«Могут быть значительные перебои в подаче электричества», — отметил политик.

Удары по энергетике продолжаются, добавил Марцинкив.

Минобороны России массированный удар по Украине не подтверждало.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали объекты энергетики в регионе. Противник использовал РСЗО и реактивные беспилотники самолетного типа.

