Новый массированный удар добивает последние объекты энергетики на западе Украины

сегодня в 09:44

На западе Украины огромные проблемы с электричеством после удара

На западе Украины начались серьезные проблемы с энергетикой после комбинированного удара. Об этом сообщает в своем Telegram-канале мэр Ивано-Франковска Роман Марцинкив.