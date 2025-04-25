Новые детекторы для обнаружения дронов ВСУ доставили в зону СВО

Военкор Обищенко: у бойцов в зоне СВО появились новые детекторы от дронов ВСУ

Военный корреспондент Станислав Обищенко рассказал, что в зону специальной военной операции доставили новые детекторы для российских военнослужащих.

По его словам, эти устройства позволят быстро выявлять вражеские беспилотники.

Военкор подчеркнул, что речь идет о современных системах, предоставляющих существенное преимущество солдатам Вооруженных сил РФ.

«У тебя пропищал этот детектор, ты видишь, что летит FPV-дрон, ты нажимаешь одну кнопочку — и ты уже видишь, куда этот дрон летит, где он передвигается», — пояснил Обищенко в эфире радио Sputnik.