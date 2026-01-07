Ночью средства ПВО уничтожили всего 9 украинских беспилотников над регионами РФ
С 23:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО сбили и ликвидировали девять БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем. Два уничтожили над Крымом.
По одному БПЛА ВСУ сбили над Республикой Северная Осетия — Алания.
Суммарно с вечера 20:00 6 января до 07:00 7 января средства ПВО перехватили и ликвидировали 32 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа.
