Ночью российские средства ПВО сбили 149 БПЛА ВСУ над регионами РФ

сегодня в 09:17

С 23:00 19 сентября до 06:00 20 сентября российские средства ПВО сбили 149 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

40 беспилотников противника уничтожили над Ростовской областью. 27 сбили над Саратовской. 18 уничтожили над Брянской.

15 БПЛА ВСУ ликвидировали над Самарской областью. 12 беспилотников уничтожили над Крымом. Восемь БПЛА сбили в Волгоградской области.

Четыре беспилотника ВСУ ликвидировали в Белгородской области. По два БПЛА сбили в Воронежской и Калужской.

По одному беспилотнику противника ликвидировали в Смоленской и Нижегородской областях. Также 15 БПЛА сбили над Черным морем, три над Азовским.

