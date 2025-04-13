Ночью ПВО сбила 13 украинских беспилотников над 2 регионами РФ

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Минобороны: средства ПВО за ночь ликвидировали 13 БПЛА ВСУ над 2 регионами

Средства противовоздушной обороны России вывели из строя 13 беспилотников противника над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.