Ночью ПВО сбила 13 украинских беспилотников над 2 регионами РФ
Минобороны: средства ПВО за ночь ликвидировали 13 БПЛА ВСУ над 2 регионами
Средства противовоздушной обороны России вывели из строя 13 беспилотников противника над Белгородской и Ростовской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Противник пытался нанести удары с помощью БПЛА самолетного типа.
12 украинских беспилотников сбили в Ростовской области. Один БПЛА ликвидировали в Белгородской.
12 апреля Минобороны сообщало, что российские средства ПВО ликвидировали 36 БПЛА ВСУ за ночь.