Никто не выжил: жители Русского Поречного об оккупации ВСУ

В настоящее время 24 человека из Русского Поречного числятся без вести пропавшими. При этом Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова отметила, что во время оккупации ВСУ выжить никому из сельчан не удалось, пишет ТАСС .

«В общей сложности из села Русское Поречное (в оккупации — ред.) не выжил ни один человек», — заявила Жаданова в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».

С первых дней вторжения ВСУ на территории населенных пунктов Пореченского сельсовета была установлена оккупация, сообщила Жаданова. В начале этих событий в сельсовете было 92 жителя, из которых 10 смогли покинуть место жительства в первые месяцы.

На данный момент без вести пропавшими числятся 24 человека.