Николаев вручил якутский нож бойцу Тута, победившему в схватке с бойцом ВСУ

Глава Республики Саха Айсен Николаев лично встретился с якутским бойцом Андреем Григорьевым с позывным Тута, который одержал победу в рукопашной схватке с противником из Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы наградить его якутским ножом. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале .

«Мы тепло пообщались, боец рассказал о событиях тех дней. Андрей после того боя еще несколько дней был в тылу врага, уничтожил несколько солдат противника, бронетехнику, взорвал склад боеприпасов. И только потом выбрался к своим», — рассказал Николаев.

По словам главы Республики Саха, боец Тута оказался скромным парнем, который на самом деле не считает себя героем и никому не рассказывал о подвиге, пока в Сети не появилось соответствующее видео. Николаев подчеркнул, что, пока общался с бойцом, испытал гордость за него и других военнослужащих якутян.

Так как тот нож, с которым Григорьев вступил в рукопашную схватку, остался в части, Николаев вручил военнослужащему новое орудие — якутский нож.

Ранее сообщалось, что якутский военнослужащий победил в рукопашной схватке с бойцом ВСУ. Момент попал на видео нагрудной камеры противника и позднее распространился в Сети. Подвиг россиянина оценил даже американский предприниматель Илон Маск.