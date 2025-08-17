Никитин назвал цель ударов ВСУ в Нижегородской области

сегодня в 09:40

Ночью 17 августа ряд российских регионов, в том числе Нижегородская область, подверглись атакам беспилотников со стороны представителей киевского режима. Губернатор области Глеб Никитин сообщил, что целью противника было промпредприятие.

«Сегодня (17 августа — ред.) ночью была отражена атака БПЛА, которые были направлены в сторону промпредприятия. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Никитин в Telegram-канале.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Нижегородской областью дежурные средства ПВО ликвидировали 14 дронов.

Также атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили над Воронежской областью. Из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников сразу 14 пассажирских поездов отстали от расписания.