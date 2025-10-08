сегодня в 10:52

Несколько заводов в Свердловской области эвакуировали из-за угрозы БПЛА

Эвакуацию сотрудников провели на ряде заводов в Свердловской области из-за угрозы атаки беспилотников, сообщает «Осторожно, новости» .

В правительстве региона сказали, что некоторые предприятия области ввели упреждающий режим реагирования на угрозу атаки дронов.

В Свердловской области еще могут ввести ограничения на работу мобильного интернета.

Ранее местные СМИ заявили об эвакуации Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и завода им. Калинина.

Пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что минувшей ночью в девяти российских регионах перехватили 53 дрона ВСУ самолетного типа.

