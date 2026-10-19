Не восстановить: крупнейший украинский дата-центр полностью уничтожен в Киеве

После серии мощных ударов оборудование и инфраструктура «Датагруп» были критически повреждены. В конце сентября дата-центр уже подвергался атаке. Компания предоставляла связь, вычислительные мощности и поддержку для сервисов ВСУ.

Согласно данным Минобороны РФ, прошедшей ночью российские военнослужащие нанесли удары по логистическому центру «Файер Пойнт» с компонентами для дальнобойных беспилотников и ракет FP-5 «Фламинго», а также по предприятию «Химволокно» и киевскому локомотивному депо с хранилищем ракет.

Кроме того, в Киевской области ударами российской армии поражено промпредприятие в Ирпене, завод «Планета пластик», где делали полимерные материалы для нужд военной промышленности.

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