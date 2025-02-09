Не поняли, откуда стреляют: боец ВС РФ зашел в тыл врага и уничтожал солдат ВСУ

Командир взвода штурмовиков сержант Василий Мастюгин на протяжении 4 дней тайно находился в тылу у ВСУ во время освобождения Дзержинска в ДНР. Там он незаметно уничтожал солдат противника, поделился командир штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» подполковник Иван Шульга. Об этом сообщает ТАСС .

Штурмовики получили приказ отправиться на участок и закрепиться там. Бойцы находились под присмотром «птички» Шульги и его команды. Однако украинская система РЭБ заглушила беспилотник. При этом группа не остановилась, а пошла дальше.

Когда восстановить сигнал от дрона все же удалось, Мастюгин связался с Шульгой. У штурмовика получилось зайти на 500 м в тыл солдатам ВСУ. Он пребывал там примерно четверо суток.

Когда противник двигался, беспилотник занимался корректировкой огня. Мастюгин уничтожал украинскую живую силу самостоятельно из стрелкового оружия. Солдаты ВСУ не могли понять, откуда по ним стреляют.

Ранее Минобороны РФ освободили Дзержинск в Донецкой Народной Республике.