Названы наиболее подходящие отрасли для работы участников СВО

Эксперт в сфере управления персоналом, руководитель кадрово-правового агентства Оксана Волкина поделилась своим мнением о том, какие сферы деятельности больше всего подходят участникам СВО после завершения службы, сообщает «Крым 24» .

Она отметила, что оптимальным выбором станут те направления, где ценятся структурность, ответственность, навыки руководства коллективом и управления ресурсами.

В качестве примеров она привела логистику, транспортную отрасль, складскую деятельность, диспетчеризацию, координацию смен, производственные процессы, эксплуатацию объектов, технический сервис и сектор беспилотных технологий.

Эксперт добавила, что многие военные обладают компетенциями, необходимыми для работы в этих сферах, так как они приобрели опыт взаимодействия в сложных условиях и в рамках командной структуры.

Кроме того, Волкина акцентировала внимание на важности таких качеств, как дисциплинированность, умение планировать свою деятельность, надежность, устойчивость к стрессу, быстрая адаптация и культура безопасности, которые играют существенную роль в успешной деятельности любой компании.

