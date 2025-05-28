Названа возможная цель ночного удара ВСУ по Калужской области

сегодня в 13:13

Обнинская АЭС могла быть целью ночного удара ВСУ по Калужской области

Возможная цель ночного удара украинских боевиков по Калужской области — Обнинская атомная электростанция. В 1 км от нее около 4 часов утра в среду сбили дрон ВСУ, сообщает Mash .

Обнинская АЭС законсервирована, однако рядом с ней находится захоронение ядерных отходов.

Обломки БПЛА приземлились за территорией АЭС и повредили жилой многоэтажный дом. Никто не пострадал. Украинские боевики наносят удары по Обнинску на протяжении двух суток.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили 296 украинских БПЛА над Россией за ночь. Атаки отражали в 13 регионах страны.