Названа причина выхода украинской армии из Курской области
ВСУ вышли из Курской области из-за наращивания Россией производства БПЛА
Фото - © Mil.gov.ua
Украинские бойцы вышли из Курской области, потому что в это время Россия быстро нарастила производство беспилотников на оптоволокне, сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Это работа РФ позволила нарушить снабжение ВСУ, рассказал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
Украинцы напали на Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера.
Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что нападение ВСУ провели для достижения дипломатических целей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.