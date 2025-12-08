сегодня в 12:58

Украинские бойцы вышли из Курской области, потому что в это время Россия быстро нарастила производство беспилотников на оптоволокне, сообщает Telegram-канал «Политика страны» .

Это работа РФ позволила нарушить снабжение ВСУ, рассказал член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Украинцы напали на Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что нападение ВСУ провели для достижения дипломатических целей.

